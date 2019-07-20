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В Киеве водитель "под кайфом" попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии

суббота, 20 июля 2019, 14:25
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19 июля в Деснянском районе Киева произошло ДТП, в котором погиб водитель Daewoo Nexia, который столкнулся с Hyundai i30.

По данным полиции, авария произошла около 17:36. Daewoo ехал в сторону Троещины, а Hyundai в противоположном направлении. По непонятным причинам первый автомобиль выехал на встречную полосу.

От полученных травм водитель Daewoo погиб на месте. Кроме того, в результате аварии пострадали мужчина и женщина из Hyundai.

Интересно, что в этот же день на водителя Nexia составили постановление по статье 130 Административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов).

В сумке у погибшего также нашли наркотические вещества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.

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