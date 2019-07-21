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Учись, Бабченко: сеть взорвало видео со "смертельным" припадком на выборах в Киеве

воскресенье, 21 июля 2019, 18:32
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Пользователи интернета бурно отреагировали на странный инцидент на избирательном участке в Киеве, который произошел в воскресенье, 21 июля, в ходе выборов в Верховную Раду Украины.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования. На кадрах зафиксировано, как она громко кричит и резко падает на пол у стола с регистрацией граждан для участия в голосовании.

Отмечается, что жизни женщины ничего не угрожает, но не ясно, проголосовала ли она.

Ролик вызвал волну комментариев в сети, некоторые даже посоветовали журналисту Аркадию Бабченко, убийство которого инсценировалось ранее, поучиться у нее.

Как сообщал "Апостроф", ранее отношение украинцев к кандидатам, которые баллотируются в Раду, показали жесткой фотожабой.

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Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

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