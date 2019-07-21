В Чернобыльской зоне заметили войска Путина: появилась реакция украинской разведки

В соцсетях активно обсуждают информацию о том, что к северной границе Украины с Беларусью активно стягиваются российские войска.

Как говорится в сообщении пресс-службы 61 пехотной бригады, о наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней.

Вероятный факт присутствия российских войск вблизи северной границы уже проверяется.

В сети пишут, что в белорусской части Чернобыльской сейчас полно солдат и техники армии РФ.

"Общаясь с украинцами которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные говорят, что их задача - быстро взять Киев. Утверждают, что до нового года они нас, то есть Украину, "сделают". Ежедневно идут военные учения с бронетехникой и даже авиацией", - рассказывают очевидцы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил отмену военного парада на день Независимости тем, что парад - способ показать быструю победу.