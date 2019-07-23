14 попаданий из 19-ти: появилось видео "зачистки" боевиков в горячей точке на Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на одном из наиболее активных участков фронта на Донбассе, в Авдеевской промзоне, пресекли попытки провокаций со стороны боевиков.

Соответствующее видео опубликовал боец 93-ей ОМБр Холодный Яр Рустам Мустафаев.

"Благодаря совместным действиям командования батальона, разведки и минометного взвода, наше подразделение имело почти круглосуточное прикрытие и возможность мгновенно подавлять любые провокации врага. Это позволило удерживать самый горячий участок Авдеевской промки без потерь. Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды, в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет?", – пишет боец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что запрет на ведение огня на Донбассе не подразумевает отказ войск ВСУ от защиты и ответов на провокации боевиков.