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Под Днепром взорвалась маршрутка: сеть ужаснули фото

вторник, 23 июля 2019, 19:01
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Во вторник, 23 июля в городе Марганец прозвучал мощный взрыв, как позже выяснилось, взорвалось маршрутное такси, которое находилось на ремонте на временной стоянке.

Об этом уведомил отдел коммуникаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вызов о взрыве поступил спасателям около 12:45, и уже к 13:20 пожар был ликвидирован. Вследствие взрыва пострадал один человек – собственник автобуса 1961 года рождения, он получил ожоги рук. От госпитализации мужчина отказался.

Вследствие пожара на месте происшествия был уничтожен салон маршрутки, а также площадь вокруг нее в 10 кв. метров.

В ходе ликвидации пожара была задействована одна единица техники и шесть сотрудников ГСЧС.

В городской группе на Facebook пользователь сообщил, что пожарные назвали причиной пожара короткое замыкание. При этом и он сам и комментаторы под публикацией выразили скепсис относительно этой версии, предположив, что в городе началась "транспортная война" между перевозчиками.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео пожара в маршрутке на станции метро Лесная в Киеве, примечательно, что транспорт находился на остановке, а люди все еще пытались попасть внутрь.

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