Что-то пошло не так: на свежем фото Путина заметили интересную деталь

На свежем фото президента Российской Федерации Владимира Путина заметили интересную деталь - глава Кремля выглядит очень неестественно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Путин сегодня был в московском Доме русского зарубежья им. Солженицына. Пластиковый какой-то Путин. Или под каким-то веществом, или просто заторможен двойник", - отметил он в подписи к фото.

"Что-то пошло не так", "Плохой двойник", "Может, старость", - комментируют снимок в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин попал в неловкую ситуацию во время визита в Уральский федеральный университет: на групповом фото его закрыл один из студентов.

Между тем, всплыли интересные подробности о бизнесе дочери Путина - Мария Воронцова оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.