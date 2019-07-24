Климат уже не тот: сеть впечатлило видео мощного смерча под Херсоном

Пользователей интернета впечатлило видео мощного смерча, который пронесся в поле в Херсонской области.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил Андрей Назаренко.

"Друзья, смотрите какой большой смерч в Украине, Херсонская область, на границе Запорожской области. Сам не ожидал", - отметил он в подписи к видео.

"Ничего себе", "Степь… Посадки на дрова вырубали, вот вам и смерчи", "Капец", "У нас они всегда были, просто камер не было раньше", "Ужас, что творится", "Ну, эти смерчи не опасные, которые в Украине", "Климат уже не тот", "Ух, мы оказывается, живем в Штатах...", "Мы в прошлом году в Запорожской области попали прямо в эпицентр такого смерча… Было очень страшно. Ничего не было видно. Вокруг оранжевая пыль, и на машину мусор всякий летел", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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