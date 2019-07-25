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Задержание российского танкера СБУ: появилось важное разъяснение

четверг, 25 июля 2019, 21:51
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Владелец российского танкера NEYMA, который принимал участие в ноябре 2018 года в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе и был задержан в четверг, 25 июля, Службой безопасности Украины (СБУ), просто недооценил риски, никакой конспирологии в инциденте нет.

Об этом на своей странице в Facebookзаявил главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

"Компании-владельцу, которая купила судно в феврале 2019 года - это ALTOMAR SHIPPING LTD ul Telmana 47A, Gelendzhik, Krasnodarskiy Kray, 353460, Russia - всунули его, скорее всего, дешево, чтобы что-то получить... Новый владелец не имел никакого отношения к инциденту под мостом, поэтому спокойно шли на ремонт или осмотр после приобретения судна в Измаиле. Почему в Измаил? - потому что там дешевле, чем в РФ", - отметил он.

В то же время Клименко добавил, что данное судно в январе 2017 года засветилось в оккупированной Керчи, куда пришло на ремонт или отстой, чем нарушило государственную границу Украины в Крыму. Кроме того, оно проходит как вещественное доказательство по делу об агрессии России в Керченском проливе.

"Экипаж отпустили абсолютно правильно - потому что он не имеет никакого отношения к этой истории… Сейчас у танкера новый владелец. И новый экипаж", - подытожил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков.

Также в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине.

Кроме того, в сети бурно отреагировали на задержание СБУ российского танкера.

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