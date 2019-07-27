RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

27 июля

15:41
На концерте в Одессе юмористы обстебали Порошенко перед Зеленским: видео
15:05
Стало известно о трагедии в семье Влада Ямы
14:55
ДТП с авто известного волонтера: появились интересные подробности о пьяном водителе
14:30
В азиатском ночном клубе произошло серьезное ЧП со спортсменами
14:29
В Белой Церкви задержали банду, которая держала город в страхе: опубликованы фото
14:12
Известный волонтер попала в серьезное ДТП под Франковском: фото и скандальные подробности
13:49
Скоро август: появились новые печальные фото ворот Крыма и "людных" пляжей
13:40
Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины
13:40
В Украине указали на ядерную угрозу из-за Крымского моста
13:30
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси: онлайн трансляция
13:08
Польша выдала России украинца, обвиняемого в убийстве сотрудника МВД: фото, видео и все подробности
13:06
Топ-чиновник Нацполиции в Днепре попал в скандал из-за превышения власти: фото и видео
Все новости

ДТП с авто известного волонтера: появились интересные подробности о пьяном водителе

суббота, 27 июля 2019, 14:55
переглянути новину українською
Фото: соцсети

Виновник пьяной аварии под Ивано-Франковском, в котором травмы получила известный волонтер Евгения Серая, на своей странице в соцсетях постил розыски водителей, которые сбежали с места ДТП, хотя сам поступил также.

Об этом сообщила волонтер Ольга Худетская в Facebook, а в сети опубликовали фото "героя".

"Интересно, что водитель постился у себя поиски водителей, которые бежали после ДТП. А сам..." – написала она.

Кроме того, в комментариях к посту Худетской, указали на то, как знакомые виновника аварии пытались замять дело.

"Подъехала "семья". Сразу один, с на треть полной клетчатой сумкой, погнал к следователям. Другой - а чего ты фотографируешь, третий - а чего взяли документы, а давай решать, бус купим. По дороге - разбросанные вещи, части автомобилей, кровь. И снова - где бумажник с удостоверением. Как - кошелек набухался, кошелек протаранил бус, кошелек надул 1,25, кошелек скрылся с места преступления. А, это не преступление, говорит мне полицейский справа - скрылся с места ДТП. Водитель-виновник ожил, и уже даже не оправдывался - почти не пил, почти не разгонялся. Мама, или тетя говорит – так, а вы что пьяными не ездили? Из больницы вернулся водитель буса с перевязанной рукой выше локтя, сквозь бинты хорошо краснит. Те уже и бус побитый покупать не собираются. Говорят теперь - мы что имеем тысячи денег? Поехали. Водитель буса забирает уцелевшую магнитолу, новой асфальтированной дорогой, свободной для движения, проносятся машины", - написал Максим Кривцов.

Кроме того, страница виновника аварии пестрит постами с поддержкой действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский волонтер Марина Шеремет разбилась в ДТП.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: