ДТП с авто известного волонтера: появились интересные подробности о пьяном водителе

Виновник пьяной аварии под Ивано-Франковском, в котором травмы получила известный волонтер Евгения Серая, на своей странице в соцсетях постил розыски водителей, которые сбежали с места ДТП, хотя сам поступил также.

Об этом сообщила волонтер Ольга Худетская в Facebook, а в сети опубликовали фото "героя".

"Интересно, что водитель постился у себя поиски водителей, которые бежали после ДТП. А сам..." – написала она.

Кроме того, в комментариях к посту Худетской, указали на то, как знакомые виновника аварии пытались замять дело.

"Подъехала "семья". Сразу один, с на треть полной клетчатой сумкой, погнал к следователям. Другой - а чего ты фотографируешь, третий - а чего взяли документы, а давай решать, бус купим. По дороге - разбросанные вещи, части автомобилей, кровь. И снова - где бумажник с удостоверением. Как - кошелек набухался, кошелек протаранил бус, кошелек надул 1,25, кошелек скрылся с места преступления. А, это не преступление, говорит мне полицейский справа - скрылся с места ДТП. Водитель-виновник ожил, и уже даже не оправдывался - почти не пил, почти не разгонялся. Мама, или тетя говорит – так, а вы что пьяными не ездили? Из больницы вернулся водитель буса с перевязанной рукой выше локтя, сквозь бинты хорошо краснит. Те уже и бус побитый покупать не собираются. Говорят теперь - мы что имеем тысячи денег? Поехали. Водитель буса забирает уцелевшую магнитолу, новой асфальтированной дорогой, свободной для движения, проносятся машины", - написал Максим Кривцов.

Кроме того, страница виновника аварии пестрит постами с поддержкой действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский волонтер Марина Шеремет разбилась в ДТП.