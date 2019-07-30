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Жара до +30 и резкое похолодание: синоптики озвучили детальный прогноз на август

вторник, 30 июля 2019, 22:13
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Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует, что август в 2019 году будет теплее на 1,5-2 градуса, чем обычно, но большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам Кульбиды, осадков выпадет меньше нормы на 20%, то есть около 50-60 мм.

"В целом можно сказать, что месяц будет засушливым, но природных катаклизмов и температурных рекордов, как было в июле, мы в августе не ждем", - сказал он.

В свою очередь, доктор физико-математических наук научно-исследовательского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вазира Мартазинова отметила, что с вероятностью 80% август будет жаркий и сухой, дневная температура до +30 градусов в тени.

"В середине августа следует ожидать самые знойные и жаркие дни. После 20-х чисел произойдет резкое похолодание", - уточнила она, добавив, что в последние дни месяца на открытой местности возможны ночные заморозки.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что третий месяц лета окажется менее жарким по сравнению с нынешним июлем и с августом 2018 года: будет три периода дождей - в начале, середине и конца месяца.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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