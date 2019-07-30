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​Суд арестовал российский танкер, который блокировал украинских моряков: подробности

вторник, 30 июля 2019, 17:04
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Суд наложил арест на российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Он также опроверг фейковые сообщения РосСМИ о том, что украинские правоохранители якобы провели незаконный обыск танкера, без разрешения российского консула.

"Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается таким, что имеет открытую границу. Согласно норм действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено", - пояснил главный военный прокурор.

Как сообщал "Апостроф", бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сравнил российский танкер NEYMA, который задержала Служба безопасности Украины в Азовском море, с "автомобилями на литовских номерах".

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