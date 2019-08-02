Появились подробности про убийц криминального авторитета "Петрика" в Запорожье

В Запорожье задержали одного из убийц криминального авторитета Владимира Петрова, по прозвищу "Петрик".

Об этом сообщает ресурс "Актуально", ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в четверг, 1 августа, в городе Запорожье. Там был убит один из влиятельных людей криминального мира города. Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло.

По предварительным данным, полиция задержала одного из нападавших, а двое других смогли убежать.

Напомним, "Петрик" занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, которые скапливались на местной свалке "Черная Гора". Согласно последним расследованиям, он работал в "связке" с руководством предприятия "Запорожсталь", поскольку было замечено, что охрана предприятия пропускала его транспорт для сбора отходов. До 2000 года Алексей Петров был одним из 5 членов известной группировки "Франца". В последнее время Петров проживал в частном секторе в поселке Второмайский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве группа лиц под руководством криминального авторитета Олега Б. задержала и в течение нескольких часов подвергала пыткам известного правозащитника.