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"Ночника" больше нет: на Донбассе ликвидировали опасного боевика ЛНР, фото

понедельник, 05 августа 2019, 01:14
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В зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали опасного боевика ЛНР Анатолия Тищенко с позывным "Ночник".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200-я бригада 02.07.19. Тищенко "Ночник" Анатолий в районе н.п. Нижнее Лозовое. Все будет Украина и победа за нами!" - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика НВФ Максима Сивкова, приехавшего воевать против Украины с российского города Сызрань.

Кроме того, на линии разграничения на Донбассе был ликвидирован один из боевиков так называемой ДНР Богдан Грицай по кличке "Москва". Он участвовал в боевых действиях на Донбассе начиная с 2014 года.

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