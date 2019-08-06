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Появилось "адское" видео разбомбленной деревни после взрывов на военных складах в РФ
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Появилось "адское" видео разбомбленной деревни после взрывов на военных складах в РФ

вторник, 06 августа 2019, 10:26
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В сети показали село Каменка (Россия), которое пострадало после мощных взрывов на военных складах.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

Взрывы были настолько сильные, что в некоторых домах повыбивало стекла, у людей началась паника. На кадрах видны разрушенные дома, дымящаяся земля, изрытые воронками улицы и огороды.

Отметим, что поселок Каменка расположен ближе всех к взорвавшемуся арсеналу. Взрывы на складах начались 5 августа и не утихали всю ночь.

Напомним, под городом Ачинск взрывались снаряды на складах с боеприпасами. В близлежащих населенных пунктах эвакуировали мирных жителей.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва на военных складах в поселке Каменка Красноярского края Российской Федерации.

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