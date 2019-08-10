В африканских горах нашли место обитания первобытных охотников: фото

Исследователи обнаружили следы долговременного пребывания древних охотников-собиратели в высокогорном районе Эфиопии 31-47 тысяч лет назад.

Об этом сообщается в Science.

Они жили на высоте почти 3,5 тысячи метров, недалеко от источника обсидиана, из которого можно было делать орудия, и ели кротовых крыс - эндемиков, на которых можно было охотиться круглый год. В пресной воде у них тоже не было недостатка: люди жили в 500 метрах ниже ледника.

До недавнего времени исследователи полагали, что люди заселили высокогорные районы (выше 2,5 тысяч метров над уровнем моря) сравнительно недавно, во время голоцена, периода который начался примерно 11,7 тысяч лет назад. В горах у людей развивается гипоксия, что в сочетании с засушливым и холодным климатом, колебаниями температур, бедностью природных ресурсов и повышенным уровнем ультрафиолета создает неблагоприятную среду для жизни. Однако в последние годы оказалось, что денисовские люди жили на Тибетском плато около 160 тысяч лет назад, а люди современного типа появилисьтам 30-40 тысяч лет назад.

Исследователи из Германии, Швейцарии, США и Эфиопии под руководством Бруно Глазера (Bruno Glaser) из Мюнхенского университета показали, что люди жили и в другом высокогорном районе - горах Бале на юго-востоке Эфиопии - в период 31-47 тысяч лет назад. Это ученые выяснили после того, как исследовали скальную нишу Финча Хабера, расположенную на высоте 3469 метров, на берегу небольшого ручья. Они провели в этом месте археологические и гляциологические исследования, зоогеографический анализ и геохимические исследования почвы.

Оказалось, что в Финче Хабере жили охотники-собиратели. Исследователи нашли здесь каменные артефакты, сделанные из обсидиана, материала, из которого можно было изготовлять орудия с острыми краями. Обнажение (выход на поверхность) этой горной породы находится менее чем в десяти километрах и примерно в 700 метрах выше скальной ниши. Также авторы обнаружили здесь керамические черепки и стеклянную бусину. Остатки обожженного угля и многочисленные кости животных помогли ученым датировать стоянку. Состав найденных костей показал, что люди питались, в основном, кротовыми крысами Tachyoryctes macrocephalus,эндемиками гор Бале. Эти животные весят около килограмма и часто встречаются в окрестностях Финчи Хаберы - до 29 животных на гектар.

Исследователи находили также кости африканской антилопы ньялы, павианов и небольшого хищного животного (возможно, это была лиса). Кроме того, они нашли кусок страусиной скорлупы, которую принесли откуда-то из равнинной местности, поскольку страусы на высокогорье не водятся. Как показали гляциологические исследования, у людей хватало пресной воды; Финча Хабера находилась в 500- 700 метрах ниже границы горного ледника.

Исследователи заключают, что в Финче Хабере находились ресурсы, необходимые для продолжительного выживания людей - многочисленные кротовые крысы, на которых можно было охотиться круглый год и которых было легко ловить, и источник обсидиана для изготовления орудий. Возможно, люди жили здесь постоянно, но ни подтвердить, ни опровергнуть это пока невозможно.

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