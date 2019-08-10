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Загадочная смерть на курорте: под Запорожьем нашли мертвым пропавшего без вести мужчину

суббота, 10 августа 2019, 14:28
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В Бердянске Запорожской области прямо на одной из улиц обнаружили тело 80-летнего мужчины, который по непонятным причинам оказался в курортном городе.

Как сообщает местная пресса, родные умершего до сих пор не могут понять, как мужчина мог оказаться в Бердянске, ведь проживал он в Мариуполе и не собирался покидать город.

Источник отмечает, что долгое время родственники пытались отыскать пропавшего мужчину, но попытки были тщетны.

При себе умерший не имел ни денег, ни документов. Родные заверяют полицию, что в Бердянске у него не было ни родственников, ни знакомых, к которым тот мог бы поехать.

Правоохранители начали расследование загадочного происшествия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пьяный коп в Мелитополе попал в скандал из-за оскорбления бойцов ВСУ.

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