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​Дедушка из Луганска впечатлил сети своими стихами про Украину: опубликовано видео

воскресенье, 11 августа 2019, 05:41
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В сети появилось трогательное видео, на котором пенсионер из оккупированного Луганска рассказывает на улице свои патриотические стихи об Украине.

Соответствующее видео выложил в сети журналист Марьян Кушнир.

"В серой зоне (переход КПВВ "Станица Луганская"). Дед из Луганска декламирует свой патриотический стих", - комментирует он видео.

На кадрах можно увидеть, как пожилой мужчина рассказывает свои поэтические строки, в которых выражает свою любовь к Украине, рассказывает, что верит в ее будущее и готов всю жизнь ее прославлять.

Под видео появились трогательные комментарии пользователей.

"Таких людей там осталось еще много. Помню в 2014, когда все только начиналось, один старый ходил и говорил всем: Я из россии, после армии женился и остался здесь. Зря вы зовете россию! Вы себе не представляете, какую беду на себя накличите! Так оно все и вышло!", "Молодец, очень нравится", - пишут комментаторы.

Кстати, как отметил журналист, дедушка сам подошел и предложил заслушать его стихи и рассказать о нем.

Видео набрало более 300 лайков и 160 репостов.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Дебальцево Донецкой области неизвестные устроили смелую "диверсию" - в ночь на четверг, 27 июня, в городе нарисовали флаг Украины.

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