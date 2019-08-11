В Украине резко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало очередной несогласованный с украинской стороной визит президента России Владимира Путина в Крым.

В ведомстве выразили недовольство действиями российского президента.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

"Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь в очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный.