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В Украине резко отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым

воскресенье, 11 августа 2019, 11:59
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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало очередной несогласованный с украинской стороной визит президента России Владимира Путина в Крым.

В ведомстве выразили недовольство действиями российского президента.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

"Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь в очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", - говорится в заявлении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия может легко заблокировать Одессу и быстро захватить остров Змеиный.

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