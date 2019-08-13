На военном складе в Ираке прогремели мощные взрывы: опубликованы видео, снятые вблизи

В результате взрыва на складе с боеприпасами в Багдаде (Ирак) погиб минимум один человек, еще 29 получили различные ранения.

По данным местной прессы, взрывы прогремели на базе поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований.

Снаряды попали в район зеленой зоны в Багдаде, в которой расположено американское посольство в Ираке.

Взрывы на складе произошли после попадания снаряда. Атаку на базу совершил неустановленный самолет. Совсем недавно на эти склады перенесли тяжелое оружие и ракеты.

По другой версии, взрывы произошли из-за пожара, вызванного халатным отношением военных.

Тем временем в сети уже опубликовали кадры с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на военных складах в Ачинске (Россия) прогремели новые взрывы, в результате чего пострадали шестеро человек.