В Польше поймали украинца, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки: фото и видео

В городе Познань (Польша) задержан 28-летний гражданин Украины, которого подозревают в жестоком убийстве 17-летней девушки у себя на родине.

Как говорится в сообщении Главной комендатуры полиции Польши, мужчину передали украинским правоохранителям, вскоре его ожидает суд.

"Было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой в 2018 году, он снова появился в Польше", – сообщили польские силовики.

Украинца задержали прямо на одной из улиц города. В местной полиции операцию назвали "профессиональной и безопасной для очевидцев и пассажиров автомобиля, в котором ехал подозреваемый".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше погиб украинец, который работал на строительстве нового газопровода.