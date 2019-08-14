RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
13:20
Порошенко обвинил команду Зеленского в еще одном выстреле в спину армии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Польше поймали украинца, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки: фото и видео

среда, 14 августа 2019, 13:19
переглянути новину українською

В городе Познань (Польша) задержан 28-летний гражданин Украины, которого подозревают в жестоком убийстве 17-летней девушки у себя на родине.

Как говорится в сообщении Главной комендатуры полиции Польши, мужчину передали украинским правоохранителям, вскоре его ожидает суд.

"Было установлено, что Николай С., намереваясь избежать ответственности, прятался за пределами своей страны. Всего через несколько дней после убийства он впервые выехал в Польшу, и когда было найдено тело 17-летней убитой в 2018 году, он снова появился в Польше", – сообщили польские силовики.

Украинца задержали прямо на одной из улиц города. В местной полиции операцию назвали "профессиональной и безопасной для очевидцев и пассажиров автомобиля, в котором ехал подозреваемый".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Польше погиб украинец, который работал на строительстве нового газопровода.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: