Синоптики предупредили украинцев о похолодании на выходных: детальный прогноз и карты

В субботу, 17 августа, в Украине похолодает - температура воздуха ночью в среднем составит +13+15 градусов, днем +22+24.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на юге и востоке страны, прохладнее - на западе, севере и в центре. Грозы ожидаются в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

18 августа сохранится примерно такая же синоптическая картина, осадки прогнозируются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что неподалеку от Мелитополя Запорожской области была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мощный ливень и ураган, которые обрушились на Киев в пятницу, 9 августа, нанесли в некоторых районах существенный ущерб.