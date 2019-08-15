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В сети назвали имя и показали фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ

четверг, 15 августа 2019, 17:08
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В ночь на четверг, 15 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником Конопляный Джмелик.

По его словам, погибший был родом из Токмака Запорожской области, служил в 72-й ОМБр.

Как заявили в пресс-центре ООС, Гаврик погиб вследствие обстрела, который боевики устроили неподалеку от хутора Вольный. Враг открыл огонь по одному из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в июле 2019 года на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу было всего 19 лет.

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