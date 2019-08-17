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Побег от СБУ израильского "наркокороля": появилось детальное описание ошибки спецслужб

суббота, 17 августа 2019, 07:58
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Основатель сети онлайн-продажи каннабиса Telegrass Амос Дов Сильвер смог сбежать от СБУ в аэропорту "Борисполь" после того, как с него сняли наручники и браслет для прохождения металлодетектора, а также дали на руки паспорт.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Отмечается, что наркоторговца сопровождали сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление К), а не группы "Альфа" СБУ, что было бы логично.

Источник издания сообщил, что Сильверу перед прохождением пограничников и таможенников выдали на руки паспорт гражданина США, не надели наручники после прохождения рамки и не пристегнули к себе.

"По непонятной причине служба безопасности аэропорта решила досмотреть ручную кладь сотрудников СБУ, которые должны были доставить наркодельца в Израиль. Во время досмотра спортивных сумок, они повернулись спиной к Сильверу. И тот, обойдя рамку в обратном направлении, сбежал от СБУшников", - пишет СМИ.

Издание "Страна" также опубликовало детали бегства наркоторговца, ссылаясь на источник в Нацполиции. По его данным, Сильвер сбежал, так и не дойдя до пограничного контроля. Сотрудник СБУ в этот момент ругался с пограничниками.

"Они так и не дошли до паспортного контроля. На фаст-треке (проверка багажа) у одного из сотрудников СБУ нашли нож в ручной клади. Он начал ссориться с пограничниками, доказывая, что имеет право на то, чтобы перевозить такие вещи, и в суматохе наркобарон просто развернулся и убежал. И они просто не смогли его догнать", - рассказал источник.

Напомним, гражданин Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от СБУ перед экстрадицией в Тель-Авив 16 августа. Прокуратура Киева завела дело по статье "побег из места лишения свободы или из-под стражи". Сотрудников СБУ, которые конвоировали наркоторговца, временно отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Сильвер был задержан в Украине в марте. Перед этим прокуратура Израиля предъявила ему и еще 26 лицам обвинения в наркотрафике, отмывании денег и других преступлениях. Аресты проводились в Израиле, Украине, Германии и США.

Как сообщал "Апостроф", в сети подняли на смех реакцию СБУ на бегство наркоторговца Амоса Дов Сильвера.

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