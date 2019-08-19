RU  UA  EN

понедельник, 19 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
11:19
Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"

16 августа

14:45
Кабмин вступил в конфликт с человеком Зеленского из-за финансирования городов
12:01
Частные поезда, самолеты и штрафы для "евроблях": у Зеленского раскрыли ближайшие планы
11:15
Инфляция ускорится: в Нацбанке дали прогноз до конца 2019 года
09:23
Против России ввели новые санкции из-за подводной угрозы

15 августа

22:35
Если цену на газ для Луганской ТЭС не снизить, область будет полностью парализована - Москаль

14 августа

17:52
"Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом": появились подробности

13 августа

23:30
Трамп сделал громкое заявление о выходе США из ВТО: что происходит
17:37
Названа впечатляющая зарплата главы "Укрзализныци": появилось сравнение с "минималкой"

12 августа

16:58
У топ-чиновника Украины нашли "потерянные" миллионы

10 августа

19:43
Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС

понедельник, 19 августа 2019, 05:09
переглянути новину українською

Американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности" рассекретила первый отчет разведки США о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Отчет представляет собой тайное сообщение ассистента по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортона Абрамовица на имя госсекретаря Джорджа Шульца от 2 мая 1986 года.

В документе Абрамовиц ставил под сомнение, что в результате взрыва погибли только два человека, подчеркивая, что обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, в ночную смену дежурят 25-35 человек.

"Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек", - заявлял он.

Американская разведка предполагала, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: