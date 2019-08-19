В США рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС

Американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности" рассекретила первый отчет разведки США о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Отчет представляет собой тайное сообщение ассистента по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортона Абрамовица на имя госсекретаря Джорджа Шульца от 2 мая 1986 года.

В документе Абрамовиц ставил под сомнение, что в результате взрыва погибли только два человека, подчеркивая, что обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек, в ночную смену дежурят 25-35 человек.

"Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек", - заявлял он.

Американская разведка предполагала, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент.