На курорте Кирилловка девушки устроили жесткую драку: опубликовано видео

Вечером в воскресенье, 18 августа, на популярном курорте Кирилловка, Запорожской области, две девушки устроили драку.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram канале "Melitopol_gram".

На записи видно, как две девушки вцепились друг другу в волосы и наносят взаимные удары ногами. Двое парней безуспешно пытаются их разнять. Судя по громкой музыке на фоне, драка произошла возле ночного клуба.

"Просто не повторяйте их ошибок", – говорится в одном из комментариев к видео. Некоторые пользователи даже заподозрили, что видео якобы постановочное.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 27 июля в центре Николаева произошла массовая драка, в которой принимали участие как молодые парни, так и девушки.