RU  UA  EN

вторник, 20 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 августа

12:22
Полякова обвинила в плагиате еще одну российскую звезду: в сети сравнили клипы и образы певиц
12:16
Названа причина загадочных смертей матери с детьми на курорте Скадовск
11:57
Не 100 и не 300: стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости
11:54
Погода, как в пустыне: какая температура будет в Украине и когда ждать ее спада
11:47
Принц Гарри и Меган Маркл угодили в скандал из-за частного самолета: пару обвинили в лицемерии
11:34
Скандал с преподавателем-сепаратистом в военном ВУЗе Харькова набирает обороты
11:33
Перестало быть "банкротом": эксперт рассказал детали о закрытии дела по "Центрэнерго"
11:19
Выгоднее депозитов: эксперт подсказал надежный способ для сбережений в Украине
11:08
В Крыму внезапно умер один из лидеров сепаратистов: фото
11:07
У любви нет возраста: Виктор Павлик разоткровенничался о романе с молодой возлюбленной
10:50
Остались без ног: волонтеры поделились впечатляющими историями двух ветеранов АТО
10:49
Тех, кто получает социальную поддержку незаконно, поможет выявлять "искусственный интеллект"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названа причина загадочных смертей матери с детьми на курорте Скадовск

вторник, 20 августа 2019, 12:16
переглянути новину українською

Эксперты назвали причину смерти в Скадовске 34-летней владелицы агентства по недвижимости Ольги Буниной и ее 7-летнего и 9-летнего сыновей, которых нашли мертвыми в арендованной квартире.

Для выяснения причины трагедии была проведена токсикологическая экспертиза, передает kherson.net.ua.

Напомним, у мертвой женщины на голове был надет обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет. Видимых следов насилия на телах матери и детей не было.

Согласно заключению экспертизы, у мальчиков выявили признаки отравления доксиламином, который им дали, подмешав в сладкий сок.

"Доксиламин (донормил) является доступным препаратом снотворного и антиаллергенного действия. Его можно купить в аптеке, но доксиламин противопоказан именно детям и подросткам до 15 лет. То есть для них опасно даже его употребление, а передозировка без своевременной медицинской помощи – верная смерть. Что и произошло", - пишет издание.

Экспертиза показала, что мать также принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином.

"Видимо, пыталась бороться таким образом с последствиями длительной депрессии после развода с мужем (он тела и нашел). Однако смерть наступила не от передозировки лекарств, а в следствии закрытие носа и рта, ставшего помехой для дыхания. Так что подтверждается первоначальная версия случившегося: утопая "в пучине" депрессии, женщина убила своих сыновей, и покончила с собой", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты провели вскрытие у детей и выявили ссадины в области носогубных складок. Они относятся к категории легких телесных повреждений, и прямого отношения к гибели 7-летнего и 9-летнего мальчиков не имеют. Судмедэксперты не исключали версию, что дети и их мать были отравлены.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: