Названа причина загадочных смертей матери с детьми на курорте Скадовск

Эксперты назвали причину смерти в Скадовске 34-летней владелицы агентства по недвижимости Ольги Буниной и ее 7-летнего и 9-летнего сыновей, которых нашли мертвыми в арендованной квартире.

Для выяснения причины трагедии была проведена токсикологическая экспертиза, передает kherson.net.ua.

Напомним, у мертвой женщины на голове был надет обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет. Видимых следов насилия на телах матери и детей не было.

Согласно заключению экспертизы, у мальчиков выявили признаки отравления доксиламином, который им дали, подмешав в сладкий сок.

"Доксиламин (донормил) является доступным препаратом снотворного и антиаллергенного действия. Его можно купить в аптеке, но доксиламин противопоказан именно детям и подросткам до 15 лет. То есть для них опасно даже его употребление, а передозировка без своевременной медицинской помощи – верная смерть. Что и произошло", - пишет издание.

Экспертиза показала, что мать также принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином.

"Видимо, пыталась бороться таким образом с последствиями длительной депрессии после развода с мужем (он тела и нашел). Однако смерть наступила не от передозировки лекарств, а в следствии закрытие носа и рта, ставшего помехой для дыхания. Так что подтверждается первоначальная версия случившегося: утопая "в пучине" депрессии, женщина убила своих сыновей, и покончила с собой", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты провели вскрытие у детей и выявили ссадины в области носогубных складок. Они относятся к категории легких телесных повреждений, и прямого отношения к гибели 7-летнего и 9-летнего мальчиков не имеют. Судмедэксперты не исключали версию, что дети и их мать были отравлены.