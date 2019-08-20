В России заявили о гибели украинских моряков в Черном море

Российские информационные издания уведомили, что в Черном море возле Тамани два моряка – гражданина Украины якобы отравились метиловым спиртом, в связи с чем экипаж запросил медицинскую эвакуацию.

Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

В прессе заявили, что эвакуацию запросил танкер "Магус" под флагом Панамы. Моряки были перевезены на берег, однако одному из них не успели оказать помощь.

"Они были доставлены буксиром на берег. Один из них, ранее находившийся в коме, скончался", - сообщают журналисты.

Немного позже стало известно о гибели второго члена экипажа танкера. Пресс-служба Российского морского и речного флота сообщила, что он умер в ходе транспортировки.

"Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - заявили в службе.

Также журналисты сообщили, что погибшие - второй помощник капитана и старший матрос.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что российская ФСБ незаконно задерживает украинских рыбаков в Азовском море, а затем с помощью угроз заставляет их давать ложные показания о браконьерском вылове.