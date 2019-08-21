Очень важно не перепутать: сеть разозлило видео "издевательств" боевика над ребенком на Донбассе

Пользователей интернета разозлило пропагандистское видео боевиков ДНР с ребенком, которого учат, что украинские военные плохие, в результате чего мальчик предлагает их убивать.

Соответствующий ролик размещен на странице Vіtаuskаs в Twitter.

‏"Российский пропагандист на Донбассе учит ребенка убивать украинцев, называя их презрительно "укропами", чтобы мальчик не ассоциировал себя со своим народом. Но фашисты по прежнему все в Киеве. Очень важно не перепутать", - говорится в подписи к видео.

"Будет расплата", "Раньше надо было думать", "Ужас, что делают с детьми", - пишут в интернете.

Российский пропагандист на Донбассе учит ребенка убивать украинцев, называя их презрительно "укропами", чтобы мальчик не ассоциировал себя со своим народом.

Но фашисты по прежнему все в Киеве. Очень важно не перепутать pic.twitter.com/sJh6fwmNJh — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 21 августа 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандисты боевиков сняли телесюжет с участником банды "Пятнашка", которому на момент его вступления в ряды сепаратистов не исполнилось и шестнадцати лет.