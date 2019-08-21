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В Украине задержали опасную банду, грабившую элитные квартиры по всей стране: фото

среда, 21 августа 2019, 23:55
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Сотрудники правоохранительных органов в Украине провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали банду, грабившую элитные квартиры по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержания преступников проходили в Киеве, Виннице и Черкасской области.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи. Полиция задержала нападавших в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по месту жительства злоумышленников прошли обыски, обнаружены оружие, взрывчатка и частично награбленное имущества. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области правоохранителям удалось задержать банду иностранцев, ограбивших дом местного жителя, для задержания пришлось объявлять план-перехват.

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