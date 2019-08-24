На Хрещатике люди становятся на колени перед участниками Марша ветеранов: фото

Во время Марша ветеранов в Киеве 24 августа люди становились на колени перед идущими украинскими военнослужащими, воевавшими на востоке Украины против пророссийских боевиков.

Так, на опубликованных снимках видно, как молодой человек выразил свою благодарность военным и стал перед ними на колени. Судя по всему, парень не смог сдержать слез перед героями Украины.

Как известно, Марш ветеранов проводится в знак протеста против решения президента Украины Владимира Зеленского отметить военный парад, посвященный Дню Независимости. В нем принимают участие защитники Украины, воевавшие на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Майдане произошла кровавая потасовка из-за криков "ганьба" Зеленскому.