В России умер знаменитый голос 90-х: фото и подробности

В России умер известный переводчик-синхронист Юрий Живов, который получил популярность благодаря переводам фильмов в 1990-х годах.

Как рассказал его брат Андрей, причиной смерти стало заболевание почек.

По его словам, похороны пройдут 25 августа. Похоронят Живова на Хованском кладбище.

По уточненным данным, Юрий Живов ушел из жизни 22 августа в возрасте 61 года.

Переводом фильмов Живов начал заниматься в 1987 году. Его первой работой стала лента "Любовник леди Чаттерлей", затем он озвучивал "Вой" и комедию "Исповедь чистильщика окон". С 1993 году он делал авторские переводы фильмов. Юрий Живов перевел и озвучил более 1,3 тысячи фильмов.

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