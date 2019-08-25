Скинули с забора и разбили лицо: сеть шокировало видео унижения военного на параде в Киеве

В интернете обнародовали видео неприятного инцидента, который произошел в субботу, 24 августа, в День Независимости Украины, во время речи президента Владимира Зеленского.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил журналист Евгений Спирин.

"Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, на фоне играет гимн, на заборе сидит мужик, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит: "Что я вам сделал?". Мужчина с УБД (удостоверением участника боевых действий, - "Апостроф"). В итоге его скинули с забора, заломали, разбили лицо об плитку, унесли", - говорится в подписи к видео.

Ролик вызвал волну комментариев в сети.

Напомним, Зеленский подписал указ, согласно которому 29 августа будет отмечаться День памяти защитников Украины, которые погибли в боях под Иловайском.