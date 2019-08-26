Как бойцы ВСУ уничтожают технику врага на Донбассе: в сеть попало уникальное видео

В сети опубликовали видео, где показали, как украинские бойцы ВСУ уничтожают технику боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В феврале 2019 года было зафиксировано, как военные на Донбассе заметили бронемашину врага. Бойцы 10 горно-штурмовой бригады приняли решение о пуске ракеты. Они попали с помощью противотанковой установки прямо в цель, уничтожив оккупантов и их технику. Также военные отметили, что враг первым хотел открыть огонь по позициям ВСУ, но не успел.

По словам бойцов 10 бригады, только за зиму 2018-2019 с противотанковой установкой уничтожили пять единиц техники противника.

Видео смотреть с 03.23 минуты

Как сообщал "Апостроф", боевики расстреливали украинских военных, которых брали в плен на Донбассе.