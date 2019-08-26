Появились данные о состоянии девушки, которой подруга прострелила лицо под Запорожьем

В сети рассказали о состоянии девушки, которую в результате неосторожного обращения с оружием подстрелила подруга.

Об этом сообщает волонтер Злата Некрасова на своей странице в Instagram.

"Не суди и не судим будешь! Трагическая случайность с Полинкой всколыхнула всех и не оставила равнодушных. Наша девочка держится, насколько это возможно в ее состоянии. Проведя несколько минут с ней в палате, нам получилось вызвать эмоцию и даже увидеть ее улыбку! Все будет хорошо!", - написала она.

Также волонтер рассказала, что к пострадавшей приехали родители стрелявшей девушки.

"Сегодня (25 августа - ред.) приехали в больницу родители второй девочки, чтобы разделить горе. Искреннее раскаяние, сожаление, боль и слезы - это все я увидела у них. Как не тяжел первый шаг, но всегда его нужно делать, даже спустя два дня после трагедии", - отметила Некрасова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве мужчина выстрелил в голову охраннику из-за замечания.