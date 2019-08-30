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В Москве "потеряли" узника Кремля Сенцова: что происходит

пятница, 30 августа 2019, 21:42
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В Москве не могут найти украинского режиссера Олега Сенцова, которого российский суд приговорил по сфабрикованному делу к 20 годами колонии.

Как сообщает российское агентство ТАСС, его нет ни в СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово". Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК.

Напомним, что по данным российской прессы Сенцова перевели в московский СИЗО для обмена с украинской стороной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российские власти отпустят украинских пленных, в том числе и моряков, продолжить заключение в тюрьме на родине.

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