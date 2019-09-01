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В Кривом Роге на перекрестке произошла страшная смертельная авария: опубликованы фото

воскресенье, 01 сентября 2019, 23:54
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В воскресенье, 1 сентября, в Кривом Роге столкнулись автомобили "Москвич" и Ford: в аварии погибло три человека.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Трагедия произошла на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке.

"Три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич", 1976 года рождения, и водитель и пассажир автомобиля Ford, 1985 и 1958 годов рождения соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия оперативники обнаружили утечку горюче-смазочных материалов.

"Чтобы избежать возгорания, горючее было смыто с дорожного покрытия автодороги", - отметили в пресс-службе ведомства.

К работам привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в городе Стрый Львовской области водитель автомобиля Volkswagen сбил на тротуаре на улице Галицкой 40-летнего мужчину с двумя детьми. 4-месячный мальчик умер в реанимации.

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