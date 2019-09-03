В Киеве женщины устроили дикую драку из-за места в маршрутке: видео

В воскресенье, 1 сентября в Киеве в маршрутном такси подрались две женщины.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Администраторы страницы отметили, что причиной драки вероятно послужило последнее свободное сидячее место.

"А в 555 маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место", - говорится в публикации.

Также было опубликовано видео драки. Начало конфликта оператору снять не удалось, поэтому его причины не ясны до конца. Следует отметить, что одна из женщин была с ребенком школьного возраста, а вторая – предпенсионного возраста, набросилась на нее и начала тягать за волосы. Пассажиры в маршрутке возмутились такому поведению, и попытались женщин разнять. Между ними стал парень-студент, отгородив их собой друг от друга. В результате женщина с ребенком отступила в заднюю часть салона.

Пользователи в комментариях возмутились культуре поведения женщин в общественном месте и похвалили парня, который разнял женщин.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети выложили фото станции метро "Вокзальная" в Киеве в "час пик". Людей на ней было настолько много, что они закупорили все выходы.