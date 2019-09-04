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Обещал "уложить" битой: в сеть попало видео хамского общения копа с водителем в Харькове

среда, 04 сентября 2019, 22:10
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В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано хамское общение патрульного полицейского с водителем, которого он остановил в Харькове.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Инсайдер 18+".

Когда именно было снято видео, не уточняется.

Так, полицейский сначала требует, чтобы водитель вышел из авто, не называя причины остановки. После начинает обзывать водителя, в ответ на что тот обещает выйти с битой.

"Я тебя с битой уложу тут, уродина", - говорит коп.

После этого обмен оскорблениями продолжается.

Стоит добавить, что причина такого ярого конфликта не указана, но очевидно, что полицейский вел себя не очень адекватно, что возмутило даже прохожего.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал "Апостроф", ранее в Дарницком районе Киева полицейский ударил водителя авто в область сердца, от чего тот упал в состояние клинической комы. На следующий день потерпевший умер, не приходя в сознание.

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