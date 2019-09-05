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Война закончилась? Волонтеры указали на странное молчание о боях на Донбассе

четверг, 05 сентября 2019, 11:19
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Министерство обороны Украины в англоязычной версии своего сайта хранит странное молчание относительно последних боев на Донбассе.

Волонтеры обнаружили, что с 27 августа англоязычная версия сайта Минобороны прекратила публиковать отчеты об атаках боевиков, создавая видимость тишины на Донбассе.

Аналогичной оказалась и ситуация с сайтом ГУ разведки Минобороны. Последняя публикация на сайте была сделана еще 2 августа, после чого на Донбассе видимо ничего не происходило.

Предположительно, и штаб ООС, и силовые структуры пытаются искусственно создать видимость перемирия и тишины на Донбассе.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе.

Напомним, 4 сентября во Львове простились с 21-летним бойцом, погибшим на Донбассе.

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