Война закончилась? Волонтеры указали на странное молчание о боях на Донбассе

Министерство обороны Украины в англоязычной версии своего сайта хранит странное молчание относительно последних боев на Донбассе.

Волонтеры обнаружили, что с 27 августа англоязычная версия сайта Минобороны прекратила публиковать отчеты об атаках боевиков, создавая видимость тишины на Донбассе.

Аналогичной оказалась и ситуация с сайтом ГУ разведки Минобороны. Последняя публикация на сайте была сделана еще 2 августа, после чого на Донбассе видимо ничего не происходило.

Предположительно, и штаб ООС, и силовые структуры пытаются искусственно создать видимость перемирия и тишины на Донбассе.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе.

Напомним, 4 сентября во Львове простились с 21-летним бойцом, погибшим на Донбассе.