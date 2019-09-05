В Киеве смертельно больной мужчина устроил кровавую драму: опубликованы фото

В четверг, 5 сентября, смертельно больной мужчина в Киеве устроил кровавую драму, закрывшись от жены в комнате - он выстрелил себе в голову.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел по адресу улица Киото, 13 около 14:15.

"Погибший мужчина имел онкологическое заболевание. Он отказался от лечения и позвонил своему брату и попрощался с ним. После чего погибший закрылся от жены в комнате. Через некоторое время прозвучал выстрел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировать смерть мужчины. Предварительно, он нанес себе смертельное ранение из ружья в подбородок. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области произошли два трагических инцидента с маленькими детьми, которые выпали из окна. ЧП случились в городе Борисполь с перерывом в несколько часов. Из окна многоквартирных жилых домов выпали 3-летний и 4-летний мальчики.

Также в Киеве из окна многоэтажного жилого дома выпала трехлетняя девочка.