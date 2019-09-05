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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: первые подробности
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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: первые подробности

четверг, 05 сентября 2019, 16:47
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В четверг, 5 сентября, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Взрыв произошел около 14:00 в Калининском районе, пострадал так называемый "сотрудник полиции" боевиков ДНР, который прибыл на место после вызова.

Мужчина получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор.

Отмечается, что о странном предмете возле киноконцертного комплекса "Донецк" боевикам сообщил дворник. Он позвонил в так называемую "полицию".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился видеорепортаж с места мощного взрыва на шахте в оккупированном Донецке. Бетонные конструкции разлетелись на десятки метров вокруг, а сотрудник шахты, который находился неподалеку, погиб.

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