Стало известно о жуткой находке на кладбище в Киеве

В пятницу, 6 сентября, рано утром в Киеве на Лесном кладбище было найдено тело мужчины, повешенного на дереве.

Об этом сообщает "Киев оперативный" у себя на канале в Telegram.

Свидетель, который и сообщил в полицию об обнаружении трупа, отметил, что тело также было обгоревшим.

Отмечается, что тело было найдено на участке №68.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. Ни о причинах смерти ни о личности погибшего пока ничего не известно.

Как сообщал "Апостроф", 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области обнаружили труп мужчины в автомобиле. Свидетели сообщили в полицию, что у обочины припаркован автомобиль с следами от выстрелов, а внутри его находится тело мужчины. Также на месте найдена предсмертная записка погибшего.