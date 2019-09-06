RU  UA  EN

пятница, 6 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 сентября

10:56
"Укрлендфарминг" помог в подготовке школ и детсадов к новому учебному году
10:56
Переломал все ребра: в Херсоне ревнивец зверски убил возлюбленную, фото
10:52
Сергей Бабкин выпустил новый трек: обложкой стало обнаженное фото с женой
10:35
Стало известно о жуткой находке на кладбище в Киеве
10:32
Чудовище победило красавицу: реакция фанатов на поражение Свитолиной на US Open
10:28
Непокоренный Донбасс: украинка показала мощное фото с передовой
10:25
Утренний Киев в пятницу: завораживающий снимок с высоты птичьего полета
10:19
Зверская расправа над Яной Шевченко в Харькове: друг семьи раскрыл новые детали о подозреваемом
10:13
​Названы сроки получения Украиной военной помощи от США
10:09
Соратник Медведчука попал в скандал из-за бизнеса жены в России
10:05
На должность главы Госгеонедр претендует чиновница, помогавшая Коломойскому и Злочевскому - СМИ
10:05
Экс-кандидат в президенты России поделилась фото без нижнего белья
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о жуткой находке на кладбище в Киеве

пятница, 06 сентября 2019, 10:35
переглянути новину українською

В пятницу, 6 сентября, рано утром в Киеве на Лесном кладбище было найдено тело мужчины, повешенного на дереве.

Об этом сообщает "Киев оперативный" у себя на канале в Telegram.

Свидетель, который и сообщил в полицию об обнаружении трупа, отметил, что тело также было обгоревшим.

Отмечается, что тело было найдено на участке №68.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия. Ни о причинах смерти ни о личности погибшего пока ничего не известно.

Как сообщал "Апостроф", 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области обнаружили труп мужчины в автомобиле. Свидетели сообщили в полицию, что у обочины припаркован автомобиль с следами от выстрелов, а внутри его находится тело мужчины. Также на месте найдена предсмертная записка погибшего.

Фотовзгляд

Все галереи
Ураган Дориан на Багамах

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: