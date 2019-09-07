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На Запорожье обрушилась гроза с молнией: опубликовано впечатляющее фото

суббота, 07 сентября 2019, 13:28
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Вечером в четверг, 5 сентября, над Запорожьем разразилась серьезная гроза: одну из молний удалось зафиксировать на фото.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Алексей Толмачев.

На фотографии можно увидеть огромную молнию, раскинувшуюся в вечернем небе.

"Невероятная гроза над Запорожьем прямо сейчас. Прямое включение!", – подписал фото автор поста. В комментариях он добавил, что снимок удалось сделать прямо с балкона дома.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 сентября жители украинской столицы стали свидетелем красивого явления: Киев затянуло туманом, словно горную местность.

Кроме того, в начале лета в сети появился видеоролик сильнейших гроз в Кривом Роге, настолько мощных, что пользователи пошутили, что город посетил скандинавский бог грома Тор.

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