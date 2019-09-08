В России вспыхнул мощный пожар на границе с Украиной: опубликовано видео

В России огонь охватил поселок, который расположен рядом с границей Украины около трассы для выезда с РФ.

Об этом сообщают в Twitter.

"Горит поселок возле границы с Украиной, недалеко от города Шахты, Ростовская область, по этой трассе в Украину заезжают орки через Должанский. Карма, норма", - написали в сети.

На записи видно, что около дороги и частных жилых домов горит сухая трава. Черный дым окутал трассу, что мешает водителям. Также на кадрах заметны спасатели, которые борются с возгоранием.

Горит посёлок возле границы с Украиной, недалеко от г. Шахты, Ростовкая обл., по этой трассе в Украину заезжают орки через Должанский. карма, норма. https://t.co/QnyT2hC6kb pic.twitter.com/HnH79oNhFC — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 7 сентября 2019 г.

Напомним, 6 сентября в оккупированном Луганске произошел крупный пожар в здании так называемого "Министерства юстиции ЛНР".

Как ранее сообщал "Апостроф", ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.