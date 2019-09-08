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В России вспыхнул мощный пожар на границе с Украиной: опубликовано видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 09:31
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В России огонь охватил поселок, который расположен рядом с границей Украины около трассы для выезда с РФ.

Об этом сообщают в Twitter.

"Горит поселок возле границы с Украиной, недалеко от города Шахты, Ростовская область, по этой трассе в Украину заезжают орки через Должанский. Карма, норма", - написали в сети.

На записи видно, что около дороги и частных жилых домов горит сухая трава. Черный дым окутал трассу, что мешает водителям. Также на кадрах заметны спасатели, которые борются с возгоранием.

Напомним, 6 сентября в оккупированном Луганске произошел крупный пожар в здании так называемого "Министерства юстиции ЛНР".

Как ранее сообщал "Апостроф", ранним утром 7 сентября в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.

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