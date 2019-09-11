Под Черкассами топ-чиновницы мэрии устроили жесткую драку: опубликовано видео

Под Черкассами (Смела) в здании мэрии чиновницы устроили серьезную драку.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал на YouTubeместный телеканал Смела-ТВ.

Известно, что скандал, переросший в драку, произошел между управляющей делами исполкома Людмилой Осейко и главой отдела обращений граждан Людмилой Омельченко.

Причиной разборок стали неточности, обнаруженные в документах. В какой-то момент Омельченко попыталась отобрать бумаги у Осейко, а когда ей это не удалось, схватила свою коллегу за шею.

"Людмила Осейко начала кричать, хрипеть. Она выскочила, а та начала ее душить за дверью. Есть два свидетеля, которые это видели и сейчас дают объяснения полиции. Есть видео с камер, где все зафиксировано. Я не думаю, что женщина должна себя так вести, да еще и госслужащая в рабочее время", - рассказал мэр города Виктор Федоренко.

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