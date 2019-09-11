Под Киевом мужчина с арсеналом оружия устроил "голливудскую" перестрелку с копами: фото и видео

10 августа в городе Ирпень Киевской области местный житель закидал полицейских гранатами.

Как рассказал на своей странице в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небытов, инцидент произошел во время задержания подозреваемого по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По данным руководителя полиции, злоумышленник забаррикадировался в своем доме, после чего бросил в сторону правоохранителей две гранаты, которые не сработали.

В ходе штурма злоумышленника удалось задержать. При обыске дома были изъяты оружие, патроны, боеприпасы и нож. Все это отправили на экспертизы.

Мужчину задержали. Полиция начала расследование еще одного преступления, совершенного данным лицом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Першотравенске произошел взрыв автомобиля, в котором находился начальник местного отдела полиции.