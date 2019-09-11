В Николаеве совершили дерзкое ограбление на миллион: опубликованы фото

В среду, 11 сентября, вечером в Николаеве совершили дерзкое ограбление - у предпринимателя украли почти миллион гривен.

Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Инцидент произошел на улице Гражданской.

Отмечается, что херсонский предприниматель приехал в Николаев по делам. Он припарковал свой "Хюндай" и отлучился. Когда вернулся, то обнаружил, что у автомобиля разбито стекло водительской двери, а из салона исчезли сумка и пакет, в которых находилось в общей сложности около миллиона гривен.

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О происшедшем предприниматель тут же сообщил в полицию. На место происшествия работали следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции и оперативники отделения уголовного розыска.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белой Церкви группа неизвестных ограбила мужчину с применением оружия и газового баллона, все преступники были задержаны полицией.