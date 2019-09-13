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Названа официальная причина смертельного обрушения дома в Дрогобыче

пятница, 13 сентября 2019, 18:40
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Причиной обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области могло стать плохое состояние средней несущей стены и утрата стойкости несущей стены, которая дала трещину.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил представитель ГП Западный экспертно-технический центр Гоструда Роман Колдра.

Он отметил, что средняя несущая стена, на которую опирались две другие стены, находилась в непригодном для эксплуатации состоянии.

В свою очередь доктор технических наук Роман Демчина подтвердил, что одной из причин обвала стала утрата стойкости несущей стены. Он не исключил, что после обвала в доме могли появиться дополнительные трещины, которые могут привести к еще одному моментальному разрушению.

Напомним, подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.

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