Названа официальная причина смертельного обрушения дома в Дрогобыче

Причиной обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области могло стать плохое состояние средней несущей стены и утрата стойкости несущей стены, которая дала трещину.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил представитель ГП Западный экспертно-технический центр Гоструда Роман Колдра.

Он отметил, что средняя несущая стена, на которую опирались две другие стены, находилась в непригодном для эксплуатации состоянии.

В свою очередь доктор технических наук Роман Демчина подтвердил, что одной из причин обвала стала утрата стойкости несущей стены. Он не исключил, что после обвала в доме могли появиться дополнительные трещины, которые могут привести к еще одному моментальному разрушению.

Напомним, подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.