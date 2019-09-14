В России картофель "убил" четыре человека

В России погибли четыре человека, как выяснилось, причиной стало отравление гнилым картофелем.

Об этом сообщает ресурс lenta.ru.

Людей нашли мертвыми в погребе дома в Челябинской области. Трое человек скончались на месте, а четвертый был еще жив. Пострадавшего госпитализировали в больницу, однако он скончался в медучреждении. Отмечают, что среди погибших был ребенок.

В то же время глава Кусинского района Юрий Лысяков заявил, что в погребе дома испортился картофель, из-за чего в помещении скопились ядовитые пары. Это и стало причиной гибели жильцов.

Как сообщал "Апостроф", в Архангельске, РФ сообщили об отравлении цезием-137 у одного из врачей, которые работали с пострадавшими в ходе взрыва с утечкой радиации, но отметили, что это может быть связано с продуктами питания.