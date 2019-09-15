Под Киевом произошло смертельное ДТП с грузовиком: подробности трагедии

В воскресенье, 15 сентября, в Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники. Больше подробностей о случившемся пока не сообщают.

Напомним, 14 сентября в селе Вознесенка Запорожской области водитель устроил страшное ДТП - автомобиль вынесло с дороги, он сбил двух человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", утром 14 сентября в Черновцах супружеская пара жителей города погибла в дорожной аварии.